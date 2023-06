FC Groningen wil meer wedstrijden op zondag spelen

Foto: Wouter Holsappel

FC Groningen speelt de meeste thuiswedstrijden van het nieuwe seizoen op de vrijdagavond, de vaste speeldag van de Eerste Divisie. De club wil echter meerdere thuisduels op zondag spelen.

De KNVB heeft deze woensdag het conceptprogramma voor komend seizoen bekend gemaakt. FC Groningen speelt op vrijdag 11 augustus in de Euroborg thuis tegen Jong Ajax. Er zijn vijf uitzonderingen voor de FC: één duel op zaterdag, twee op zondag en twee op maandag.

De clubs gaan later deze dag met elkaar en de voetbalbond in gesprek over het concept. De FC wil graag meerdere thuiswedstrijden naar de zondag verplaatsen. Twaalf van de twintig clubs, onder wie FC Groningen, hebben de mogelijkheid gekregen om tijdens de interlandperiodes niet te hoeven voetballen. Zij leveren namelijk internationals uit diverse landen.