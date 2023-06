FC Groningen trekt jeugdige verdediger Daniël Beukers van AZ aan

Foto FC Groningen. Daniël Beukers

FC Groningen heeft de 19-jarige verdediger Daniël Beukers aangetrokken. Beukers komt over van AZ en heeft voor vier jaar getekend in de Euroborg met een optie voor nog een jaar.

Beukers maakte deel uit van het O-19 team van AZ dat de Youth League wist te winnen. Dat is een soort Champions League voor de jeugd. Daarnaast speelde hij zeven wedstrijd voor Jong AZ in de eerste divisie.

De rechtsback is geboren in Spakenburg en kwam via IJsselmeervogels in de opleiding van AZ terecht.

Beukers ziet FC Groningen als een club waar jonge spelers kunnen doorbreken en naar een hoger niveau getild worden. “Mijn doel is om zo snel mogelijk in de basis terecht te komen en kampioen te worden in de keuken kampioen divisie.”