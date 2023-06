FC Groningen haalt spits Kevin van Veen binnen

Foto: Wouter Holsappel

FC Groningen heeft zich versterkt met spits Kevin van Veen. De aanvaller komt over van het Schotse Motherwell en heeft bij de FC een contract getekend tot medio 2026.

Van Veen speelde zich afgelopen seizoen flink in de kijker in Schotland. Met 25 competitiegoals in 38 wedstrijden werd de spits tweede op de topscorerslijst in Schotland. Daarnaast wist hij ook nog vier keer te scoren in verschillende bekertoernooien in Schotland. Van Veen werd geboren op 1 juni 1991 in Eindhoven en volgde opleidingen bij PSV en Helmond Sport. Met de club uit Helmond debuteerde hij ook in het betaald voetbal. Daarna speelde hij bij Top Oss en Cambuur om in 2015 te vertrekken naar Engeland, waar hij speelde bij Scunthorpe United en Northampton Town.

Ondanks dat Van Veen nog een doorlopend contract had in Schotland wist de FC hem te verleiden om terug te komen naar Nederland. Van Veen: “Ik zie FC Groningen als een mooie en grote club, met fanatieke supporters. Deze club hoort in de Eredivisie en dus is promoveren de duidelijke opdracht. Dat is waarvoor ik hier ben.” Hij realiseert zich ook dat de verwachtingen hoog zijn: “Vorig jaar heb ik me in Schotland laten zien en ik kom hier om topscorer van de competitie te worden. Er is een behoorlijke hype om mij heen ontstaan en dat heb ik uiteraard ook aan mijn teamgenoten te danken. Mocht ik ook hier topscorer worden, is dat een teamprestatie. Ik hou van aantrekkelijk voetbal spelen. De FC-supporters moeten weer met plezier naar het stadion komen en daaraan wil ik gaan bijdragen. Ik wil met doelpunten, skills, passie en strijd de mensen op de banken krijgen.”