FC Groningen clubman Jan van de Velden overleden

Foto: FC Groningen. Jan van de Velden

FC Groningen clubman Jan van de Velden is deze week overleden. Hij was negen jaar lang verantwoordelijk voor de velden van FC Groningen.

In 2010 begon Van de Velden als vrijwilliger bij FC Groningen en kwam in 2012 in vaste dienst. Tot aan zijn pensioen in 2021 was hij hoofd groundsman bij FC Groningen. Niet alleen het hoofdveld in de Euroborg moest kwalitatief hoog gehouden worden, maar ook de trainingsvelden op Corpus den Hoorn en daarvoor bij de Euroborg.

“Van de Velden had een enorme ‘passie voor het grassie’ zoals hij dat zelf altijd zei en was met zijn enthousiasme, werkethiek, humor en positieve energie een zeer gewaardeerde kracht binnen FC Groningen”, aldus FC Groningen op de website van de club. “Ook na zijn pensioen bleef Van de Velden regelmatig terugkomen bij de club om zijn oud-collega’s van advies te voorzien”.

Volgens FC Groningen leed Van de Velden aan een slopende ziekte. Hij is 68 jaar oud geworden.

OOG TV maakte drie jaar geleden een reportage met Jan van de Velden.