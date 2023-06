Extra maatregelen tijdens spoorwerkzaamheden tussen Stad en Meppel na grote problemen van vorig jaar

Foto: Rob Dammers - America NSR VIRMm 9516, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=109578156

Vanaf volgende week donderdag gaat ProRail opnieuw bijna twee weken aan de slag met het spoor bij Hoogeveen. De netbeheerder gaat de werkzaamheden die vorig jaar mei voor grote problemen zorgden voor reizigers op het traject, nu afmaken. Vervoerders NS en Arriva nemen dit keer extra maatregelen om reizigers op hun bestemming te krijgen, maar waarschuwen wel voor meer reistijd.

Van 8 tot en met 21 juni is er door de werkzaamheden geen treinverkeer mogelijk tussen Meppel en Assen. Vorig jaar werd in mei drie weken gewerkt aan de spoorboog bij Hoogeveen, maar toen kwam het werk niet af. De oorlog in Oekraïne en corona zorgden toen voor een tekort aan materialen. ProRail gaat de werkzaamheden nu proberen af te maken.

Tijdens de drie weken aan oponthoud tussen Stad en Zwolle van vorig jaar ontstonden grote problemen met het alternatieve vervoer van reizigers. Bussen kwamen veel te laat of soms zelfs helemaal niet, waardoor reizigers zelf op zoek moesten naar alternatief vervoer. De NS stelde destijds dat een personeelstekort onder chauffeurs de oorzaak was van de problemen. De ingehuurde busvervoerders stelden dat de NS de problemen aan zichzelf te danken had, omdat er te laat busritten werden ingekocht bij de verstrekkers van het treinvervangende bussen.

Extra treinen tussen Leeuwarden en Zwolle, langere treinen tussen Leeuwarden en Stad

Dat moet dit jaar anders. NS en Arriva zetten opnieuw busvervoer in tussen Meppel, Hoogeveen, Beilen en Assen, met daarnaast snelbussen tussen Zwolle en Assen. Maar omdat er ook dit jaar drukte wordt verwacht in het treinvervangende vervoer, adviseren de vervoerders, ProRail en Groningen Bereikbaar aan reizigers om per trein via Leeuwarden te reizen als ze niet in Beilen, Hoogeveen of Assen hoeven te zijn.

Daarom zet NS dit keer ook extra Intercity’s in tussen Zwolle en Leeuwarden. Reizigers die via Leeuwarden van Zwolle naar Groningen of van Groningen naar Zwolle reizen hoeven in Leeuwarden niet uit te checken bij NS en in te checken bij Arriva. Reizigers die een van de tussengelegen stations tussen Leeuwarden en Groningen als eindbestemming hebben, moeten op station Leeuwarden wel uitchecken bij NS en inchecken bij Arriva. Tussen Leeuwarden en Groningen zet Arriva extra lange treinen in.

Drie kwartier extra reistijd, aantal treinritten tussen Stad en Leeuwarden valt uit

Tegelijk doen de vervoerders wel een winstwaarschuwing richting de reizigers die volgende week te maken krijgen met het oponthoud. Reizigers wordt geadviseerd voor vertrek de Reisplanner te checken en rekening te houden met extra reistijd, die kan oplopen tot 45 minuten.

Daar komt een tweede waarschuwing bij: van 12 tot 21 juni rijden er ook goederentreinen via Leeuwarden naar Groningen. Omdat er op dit traject deels enkel spoor is, wordt een aantal Arriva-treinritten opgeheven buiten de spitsuren.