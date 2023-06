Expositie striptekenaar Aimée de Jongh in Forum Storyworld

Het werk van striptekenaar Aimée de Jongh staat van 8 juli tot en met 29 oktober centraal in Storyworld in Forum Groningen.

Aimée de Jongh wordt gezien als één van de grootste talenten van de Nederlandse stripwereld. Zij is inmiddels internationaal bekend als tekenaar en verhalenverteller. Naast graphic novels en strips maakt zij ook cartoons, illustraties en animatiefilms. De presentatie geeft een kijkje achter de schermen en laat onder meer zien hoe De Jongh te werk is gegaan voor Dagen van Zand. Dat is haar bekendste graphic novel, die wereldwijd is bekroond met maar liefst vijftien prijzen.

De stripcarrière van Aimée de Jongh begon in 2012 met de stripreeks Snippers voor dagblad Metro. Hiervoor maakte ze in totaal 1400 afleveringen. In 2021 bracht ze de graphic novel Dagen van zand uit. De Engelse vertaling van het boek is genomineerd voor de Eisner Awards – de Oscars van de Amerikaanse stripindustrie – die op 21 juli worden uitgereikt. Vorig jaar won ze tevens de Stripschapprijs, de belangrijkste oeuvreprijs voor stripmakers in Nederland.