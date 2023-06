Europese primeur EM2 gaat de wereld over: “Ik ben een beetje de ambassadeur van de zon”

Foto: EM2 Groningen

Verschillende cultuurgebouwen en muziekpodia in de wereld hebben belangstelling om de Europese primeur van EM2 ook in hun gebouwen toe te gaan passen. Bij EM2 wordt er sinds dit voorjaar energie opgewekt die opgeslagen wordt in batterijen, waarbij de elektriciteit in de avonden gebruikt wordt voor concerten.

“Een tijdje geleden werd ik gebeld door de organisatie van het Primavera Festival in Barcelona”, vertelt Chris Garrit van EM2. “Het Primavera Festival kun je een beetje vergelijken met Eurosonic/Noorderslag. Waarbij Eurosonic zich richt op Europa, kijkt het Primavera meer naar de wereld. Er treden hier bijvoorbeeld bands uit China op, maar ook uit Amerika. Maar behalve muziek zijn er ook conferenties. En in dat kader werd ik uitgenodigd om iets te vertellen over het systeem, over de techniek, die ik aan heb laten leggen.”

“Ook elders wordt de energie duur betaald”

Op het dak van EM2 liggen 136 zonnepanelen. De stroom die deze zonnepanelen opwekken wordt opgeslagen in 50kw-accu’s die zich in een ruimte bij het gebouw bevinden. De opgeslagen energie wordt gebruikt om podiumlampen op te laten branden en versterkers te laten werken. Garrit: “In Nederland gaat het veel over het energievraagstuk. Maar dat is niet alleen een Nederlands probleem, ook elders in de wereld wordt de energie duurder betaald.”

“Je kunt er vergif op innemen dat de prijzen weer gaan stijgen”

Volgens Garrit zijn de verschillen wel groot: “In Nederland is er best wel wat geld dat in cultuur wordt gestoken. Maar in andere landen bestaan zulke subsidiestelsels vaak niet. Daar moet elke euro of dollar omgedraaid worden. Ondertussen zien we dat de energiemarkt heel erg grillig is. Op dit moment is de prijs aan het dalen, maar je kunt er vergif op innemen dat dit vroeg of laat weer de andere kant op gaat. Hetzij door geopolitieke-ontwikkelingen of door een koude winter. Dus hoe kun je onafhankelijk worden van de markt? Dat is een vraagstuk dat over de hele wereld speelt.”

“Ambassadeur van de zon”

Op het festival heeft Garrit een presentatie gegeven: “Ik heb mijn verhaal gedaan, waarbij ik gebruik heb gemaakt van foto’s en filmpjes om het duidelijk te maken. Wat hebben we nu precies bij EM2 gedaan, en hoe ziet dat er uit? Ergens ben ik misschien wel een beetje de ambassadeur van de zon. Mijn motto is daarin ook helder: de meest betrouwbare energieleverancier is de zon. En eigenlijk is het super eenvoudig, waarbij je door slim te oogsten, er veel mee kunt doen.”

“Belangstelling was groot”

De belangstelling was groot: “Mensen zijn nieuwsgierig. In de zaal bevonden zich eigenaren van muziekpodia van over de hele wereld. Mensen uit Spanje, Frankrijk, Italië, Amerika. En iedereen zegt dat deze oplossing erg interessant is. Na afloop zijn er verschillende mensen bij me gekomen die nog wat meer informatie wilden hebben. En er zijn ook al mensen geweest die gevraagd hebben of ze eens in Groningen mogen komen kijken. Dus dat is heel erg leuk!”