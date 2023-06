‘Eng moment’: boot van schipper Jelmer van Beek uit Haren aangevallen door orka’s bij Gibraltar

Screencap uit video van Team JOJO ( via The Ocean Race)

Schipper Jelmer van Beek uit Haren doorstond donderdagmiddag een angstig moment in de Atlantische Oceaan ten westen van Gibraltar. De VO-65 van Team JOJO, waarmee hij sinds januari meedoet aan de in The Ocean Race, werd aangevallen door orka’s.

De orka’s duwen zich tegen de boot van Team JAJO, met Van Beek aan het roer. Ook botsten ze er tegenaan en drukten en beten aan het roer.

“We zijn geraakt door enkele orka’s”, vertelt Van Beek (die zijn zeilcarrière begon bij VWDTP in Haren) na het incident op de website van The Ocean Race. “Drie orka’s kwamen recht op ons af en begonnen tegen de roeren te slaan. Het was indrukwekkend om de orka’s te zien. Het zijn prachtige dieren, maar het was wel een gevaarlijk moment voor ons als team.”

De schipper besloot daarom om zo snel mogelijk de zeilen neer te halen en de boot tot stilstand te brengen: “Gelukkig gingen ze na een paar aanvallen weg. Dit was een eng moment.”

Ook een andere boot werd lastiggevallen door de orka’s. Volgens de Ocean Race staat het gebied rond Gibraltar inmiddels bekend vanwege de incidenten met orka’s. In sommige gevallen zijn boten aanzienlijk beschadigd – minstens drie tot het punt van zinken.

De boot van Van Beek bleef gelukkig onbeschadigd en niemand raakte gewond. Van Beek en zijn team kunnen daardoor verder met de zevende en laatste etappe van de driejaarlijkse zeilrace om de wereld.