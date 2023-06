“Eis 103dB Rammstein moet vorig jaar al bekend zijn geweest; deze band wil dat de buik van mensen trilt”

Foto: Dennis Radaelli via WikiMedia Commons (CC 4.0 SA)

Verbouwereerde reacties afgelopen week in de Groningse politiek na de mededeling van het gemeentebestuur dat de band Rammstein toestemming heeft gekregen om meer geluid te mogen maken tijdens hun optredens op 6 en 7 juli in het Stadspark. Maar hoe kan het dat dit zo kort van tevoren bekend is gemaakt, terwijl de concerten van Rammstein in september vorig jaar al werden aangekondigd?

“De gemeente Groningen is voor het blok gezet”, vertelt Jacob Bolhuis. Bolhuis heeft veertig jaar in de muziekindustrie gewerkt waarvan 25 jaar bij muziekorganisator Mojo. Bolhuis regelde voor artiesten als BB King, The Everly Brothers, John Denver, Roy Orbison en Chuck Berry optredens in Europa. “Voor je een optreden kunt houden wordt er een contract gesloten. Dat zijn in sommige gevallen hele dikke boekwerken. De datums staan er in, de tijdstippen, het honorarium, de details. Onderdeel van het contract is een Rider. Daarin staan details hoeveel geluid ze willen gaan maken.”

“Gemeente is voor het blok gezet”

Dat Rammstein 103dB nodig heeft moet vorig jaar september al bekend zijn geweest toen de voorverkoop van start ging. “Die 103dB hebben ze nodig. Dat geldt voor al hun optredens. Deze band wil dat mensen het geluid voelen. Dat de buik van een toeschouwer trilt. Want over zoveel geluid hebben we het. En ja, het is heel vreemd dat afgelopen woensdag het gemeentebestuur de raad heeft geïnformeerd. Ik ga er vanuit dat de organisator van dit concert de gemeente voor het blok heeft gezet. Ze hebben eerst gekeken hoe het qua verkoop van de kaartjes ging. En toen zijn ze met de aap uit de mouw gekomen. En daarmee is de gemeente onder druk gezet. Want geef je dan geen toestemming, dan zegt zo’n band, dan komen we niet. Er zijn genoeg andere locaties in de wereld waar ze wel welkom zijn. En dan heb je 110.000 boze fans. Want zoveel kaartjes zijn er verkocht.”

“Bij 103dB kan je gehoor in minder dan vijf minuten beschadigd raken”

Maar waar hebben we het nu precies over? Op papier lijkt het verschil tussen 100dB en 103dB gering. “En dat is dus niet zo. Het verschil tussen 100dB en 103dB is een verdubbeling. Bij geluid gaat het namelijk om exponentiële groei. Voor je beeldvorming: geluid tot 75dB is verdraagbaar. Bij 85dB kun je gehoorschade oplopen als je er te lang in staat. Vanaf 85dB kun je zeggen dat bij elke verhoging van 3dB je te maken hebt met een verdubbeling van de geluidsdruk op je trommelvlies. Dus we hebben het nu over 103dB, en dat is een niveau waarbij je gehoor in minder dan vijf minuten beschadigd kan raken. Het gaat echt om heel veel geluid. Ook voor de omgeving, waarbij het natuurlijk heel veel uitmaakt hoe de wind dan staat.”

“Gemeente heeft dit niet geweten”

Bolhuis denkt dat de gemeente voor het blok is gezet. “Er is gewoon heel lang gewacht om deze informatie te communiceren. Ik denk dat de gemeente dit niet heeft geweten. En als gemeentebestuur geef je dan maar toe. En dat schept wel een precedent. Vervelend ook omdat onlangs in de gemeenteraad uitgebreid gesproken is over de geluidsbelasting in dit deel van de stad.”