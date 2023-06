Eindexamententoonstelling Minerva geopend: “Ruim 1.700 bezoekers aanwezig op Graduation Show”

Foto: Academie Minerva

De opening van de eindexamententoonstelling van studenten van Academie Minerva is zaterdag door ruim 1.700 bezoekers bezocht. Dat laat Academie Minerva weten.

De expositie vindt plaats in een historische fabriek in Scheemda. In de fabriek is nog tot en met 22 juni de tentoonstelling te zien waar 140 afgestudeerde vormgevers, kunstenaars en docenten hun werk tonen. “Zaterdag hadden we onze Graduation Show, die door burgemeester Cora-Yfke Sikkema van de gemeente Oldambt is geopend”, laat een woordvoerder van Academie Minerva weten.

Prijzen

Op de tentoonstelling is een grote variëteit in kunstwerken te zien. “Zowel in benadering, context en materiaal. Van figuratief tot abstract, van sociaal geëngageerd tot projecten waarin persoonlijke fascinatie het uitgangspunt is.” Tijdens de openingsdag werden verschillende prijzen uitgereikt. Externe deskundigen hebben de afgelopen periode kunstenaars genomineerd, waarna een jury aan de slag ging. Volgens de jury ligt de kwaliteit van de werken op een hoog niveau. Uiteindelijk won Kanna Hakama de Minerva Award for Fine Art. Anna Lebedieva ging met de Minerva Award for Design naar huis en Maartje Mulder won de Kunsteducatieprijs.

De tentoonstelling in Scheemda is tot en met donderdag 22 juni te bezoeken. Het is dagelijks geopend van 12.00 tot 20.00 uur. op donderdag gaan om 18.00 uur de deuren dicht. De locatie is te vinden aan de Scheemdermeersterweg 37 in Scheemda.

De opening van de tentoonstelling door de burgemeester van de gemeente Oldambt. Foto: Academie Minerva