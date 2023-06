“Eigenlijk is het jammer dat veel mensen niet weten dat Groningen een populair bedevaartsoord was”

Een wandeling langs locaties die herinneren aan Johannes de Doper. Volgende week zaterdag, op de herdenkingsdag van Johannes, gaat het gebeuren waarbij schrijver Sander Blom mensen gaat rondleiden.

Hoi Sander! Hoe is dit idee ontstaan?

“Afgelopen herfst heb ik mijn boek ‘Heilige grond’ gepresenteerd. In dit boek speelt Johannes de Doper een grote rol. In ‘Heilige grond’ vindt er op het Groninger platteland een moord op een Franse professor plaats. Deze professor dreigde achter een geheim rond Johannes de Doper te komen, dat absoluut geheim moest blijven. Voor dat boek heb is research gedaan, en zo wordt onder andere 24 juni genoemd. Vervolgens ben ik met het idee gekomen om op deze dag een Johanneswandeling te organiseren. Mijn uitgever, uitgeverij Passage, was direct enthousiast.”

Veel mensen zullen nu misschien denken wat Johannes met Groningen te maken heeft …

“Eigenlijk is het een fascinerend verhaal. De arm van Johannes de Doper heeft namelijk een hele tijd in de Martinikerk gelegen. Of het ook daadwerkelijk zijn arm is geweest, dat weten we niet, maar uit bronnen blijkt wel dat er een arm heeft gelegen. Daardoor groeide de Martinikerk uit tot een populair bedevaartsoord. Pelgrims kwamen naar het Noorden van Nederland. Zelf de paus heeft zich er tegen aan bemoeid. Op een gegeven moment is er gezegd dat als je twee bedevaarten naar Groningen zou ondernemen, dan zou je je zonden af kunnen kopen.”

En jij gaat dus met een wandeling locaties bezoeken die aan die tijd herinneren …

“Klopt. En dat zijn meer plekken dan je van tevoren kunt bedenken. De wandeling begint bij uitgeverij Passage aan de Sint Jansstraat. Een straatnaam die vernoemd is naar Johannes de Doper. Hetzelfde geldt voor de Sint Jansbrug. In het smeedijzerwerk van deze brug is de beeltenis van Johannes ook te zien. Dat geldt ook voor de Oude Ebbingestraat. De wandeling komt daar niet langs, maar in een gevelsteen van één van de gebouwen is Johannes te zien. Tijdens de wandeling bezoeken we de gasthuizen die in die tijd een belangrijke rol hebben gespeeld als overnachtingsplek voor alle pelgrims. Een ook doen we het Engelenpoortje aan. Het poortje waar alle pelgrims onderdoor zijn gelopen op weg naar de Martinikerk.”

Veel mensen zullen bij bedevaartstochten denken aan Santiago de Compostella. Maar niet aan ons eigen Groningen …

“Dat klopt. En ik wist het ook niet. Ik heb een aantal jaren geleden het boek ‘Mythisch Groningen’ uitgebracht. Een boek waarin er ruimte is voor geschiedenis, fabels en oude volksverhalen. Daar komt dit verhaal niet in voor. In het najaar van 2020 kwam Bart Flikkema met een boekje over dit onderwerp. Ontzettend interessant. En het is ook de reden waarom ik nu deze wandeling organiseer, om het verhaal breder bekend te maken. Want mensen zouden dit gewoon moeten weten.”

Maar eigenlijk is dat toch gek? Op school krijgen we geleerd over de Slag bij Waterloo, over hoe Columbus Amerika ontdekte …

“Dat Groningen een bedevaartsoord is geweest heb ik nooit te horen gekregen tijdens de geschiedenislessen, en jij dus ook niet. En ergens is dat wel jammer. Want juist de Groningse geschiedenis is ontzettend interessant. Daar mag best meer aandacht voor komen. Of je daarmee kunt zeggen dat het geschiedenisonderwijs te kort schiet, is misschien een beetje te kort door de bocht, maar persoonlijk had ik dit wel willen leren tijdens mijn schooltijd.”

Nu kennen we jou als schrijver. Volgende week ga je met mensen op pad. Dat lijkt me een flinke uitdaging ..

“Klopt. Ik ben ook wel een beetje zenuwachtig. Maar ik denk dat het heel leuk gaat worden. Ik heb me goed ingelezen, en ik weet wat ik wil gaan vertellen. En ik hoop vooral dat het een mooie en interessante wandeling gaat worden, waarbij mensen ook vragen gaan stellen. Dat er een mooie interactie gaat ontstaan, die deelnemers hopelijk nog lang bij gaat blijven.”

De wandeling op zaterdag 24 juni begint om 15.00 uur bij uitgeverij Passage aan de Sint Jansstraat 15. De wandeling duurt ongeveer een uur, is gratis, en je hoeft je niet voor te bereiden. Na afloop signeert Blom op verzoek exemplaren van zijn boek.