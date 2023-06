Eerste tropische dag van deze zomer een feit in Groningen

Archieffoto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

De eerste tropische dag van deze zomer in Groningen is een feit. OOG-weerman Johan Kamphuis meldt dat om 16.00 uur de temperatuur op het meetstation in Eelde de 30 graden passeerde.

“Om 16.00 uur wees de thermometer 30,4 graden aan op Eelde”, vertelt Kamphuis. “Ook landelijk is de eerste tropische dag van het seizoen een feit. In De Bilt liept de temperatuur op naar 30,2 graden. Ook het Waddengebied doet volop mee met de thermische uitspatting. Lauwersoog meldde een maximumtemperatuur van 30,4 graden. Ook daar is het dus tropisch.”

Hittegolf?

En volgens Kamphuis blijft het niet bij deze ene tropische dag. “Ook maandag zijn er kansen voor tropische temperaturen. Het zal er om gaan spannen, de temperatuur zal oplopen naar 29 tot 30 graden. Daarna zet een lichte thermische daling in. Of het dinsdag dan ook tropisch wordt is onzeker. Is dat wel het geval, dan spreken we van een landelijke hittegolf. Maandag zal er in het zuidoosten van het land al wel sprake zijn van een (regionale) hittegolf omdat de temperatuur daar zaterdag al tot de tropische 30 graden opliep.”

Terrassen langer open

In Nederland is er sprake van een hittegolf wanneer de temperatuur in een aaneengesloten periode van vijf dagen is opgelopen tot minimaal 25 graden en drie dagen boven de 30 graden. Vanwege het mooie weer maakte de gemeente Groningen eerder op de dag bekend dat de terrassen zondag een uur langer open mogen blijven.