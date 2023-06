Eerste flitsbezorger gaat binnenstad verlaten: “Nieuw binnenstadbeleid werpt schaduw vooruit”

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Het pand van waaruit flitsbezorger Gorillas in de binnenstad werkt staat te huur. Daarmee lijkt het nieuwe binnenstadbeleid van de gemeente al zijn vruchten af te werpen.

De gemeente is al langere tijd niet blij met de flitsbezorgers in de binnenstad omdat ze veel overlast veroorzaken. Vorig jaar maakte toenmalig wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) van Wonen bekend dat zulke bedrijven zich niet langer in de binnenstad mogen vestigen. “Panden met afgeplakte ramen die als distributiecentrum functioneren, passen niet in onze binnenstad.”

Bedrijventerrein

Onlangs werd dit beleid door de gemeente verder geconcretiseerd. Wethouder Carinne Bloemhoff (PvdA): “In de nieuwe situatie van onze binnenstadsvisie gaan we werken met horeca en detailhandel. Horeca zal gaan bestaan uit twee categorieën, 1a en 1b. Onder 1b vallen straks bijvoorbeeld de bezorgrestaurants en de bezorgsupermarkten. Bij 1b kunnen we zwaarder toetsen. Een bezorgrestaurant hoeft bijvoorbeeld niet in de binnenstad te zitten, maar zou prima op een bedrijventerrein gevestigd kunnen zijn. Dit geldt ook voor bezorgsupermarkten. Bij 1a is er sprake van een lichte toets. Dit geeft ons een middel in handen waarmee we als gemeente kunnen sturen waar we wat willen hebben.”

Tom Rustebiel (D66): “Nieuwe binnenstadbeleid werpt zijn schaduw vooruit”

Raadslid Tom Rustebiel van D66 laat maandagavond weten blij te zijn: “Dit is een uitstekende ontwikkeling. Het nieuwe binnenstadsbeleid werpt zijn schaduw vooruit. Bezorgdiensten naar de randen, retail en échte horeca in de binnenstad.” In mei liet Rustebiel weten dat daghoreca ruimte moet krijgen, omdat dit een functie vervult, en aantrekkingskracht heeft, waar andere ondernemingen ook weer van profiteren.