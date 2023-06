Eerste editie van HarFest in Haren gaat vrijdag 9 juni los

Bron: Andreas Prietzel FreeImages

HarFest is een talentenjacht voor jongeren uit Haren en omstreken. Het festival wordt gehouden op vrijdag 9 juni en zaterdag 10 juni op het Klokhuisplein in Haren.

“HarFest is een afkorting van Haren Festival”, vertelt Rita van de organisatie. Het festival wordt georganiseerd in het centrum van Haren. Er zullen verschillende bands optreden en je kunt een bezoek brengen aan foodtrucks. Het festival draait in de eerste plaats om de talentenwedstrijd. De doelgroep van het festival is jongeren van de leeftijd vijftien tot en met vijfentwintig.

Meer voor de jeugd

Ewout, mede-organisator van het festival, legt uit hoe het idee achter HarFest is ontstaan. “Ik werd op een gegeven moment gevraagd door de culturele raad van Haren, want er ontbrak iets voor de jeugd. Ze vroegen mij om iets te bedenken. Toen kwamen we op het idee om een soort talentenfestival te organiseren.” Vorig jaar heeft de organisatie voorrondes gehouden, maar er waren te weinig aanmeldingen om een voorselectie te doen. Daarom doen alle bands die zich hebben aangemeld op 9 juni mee. “We hebben nu zeven kandidaten en ze mogen allemaal twee nummers laten horen”, vertelt Ewout. Alle bands worden beoordeeld door een vakkundige jury. De winnaar van vrijdag mag op zaterdag nog een keer optreden. De presentatie van het festival ligt in handen van Casper Slotboom.

