Eerste dag VNG Jaarcongres zit er op: “Groningen zet zijn beste beentje voor” (foto’s)

Foto: Rieks Oijnhausen

De eerste dag van het VNG Jaarcongres zit er op. De dag werd afgesloten met een feest in Forum Groningen.

Het congres wordt georganiseerd door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Gemeentebestuurders zijn dinsdag en woensdag in Groningen welkom om elkaar te ontmoeten en om samen na te denken over de dag van morgen. Raadslid Hans Sietsma van GroenLinks: “De eerste dag was een dag informatie opzuigen, discussies volgen en voeren, ervaringen uitwisselen en netwerken. In de avond was er tijd voor een borrel, en om opnieuw te netwerken. Duidelijk is dat de gemeente zijn beste beentje voor zet vanavond op de Nieuwe Markt.”

Langetermijnperspectief

De dag begon om 08.30 uur in Martiniplaza. Het congres werd geopend met een toespraak van burgemeester Jan van Zanen (VVD) van Den Haag. Van Zanen presenteerde een langetermijnperspectief voor Nederland, uitgewerkt door de ‘Denktank Nederland 2040’. Deze denktank moet gemeenten gaan helpen om zich voor te bereiden op toekomstige maatschappelijke vraagstukken. Ook burgemeester Koen Schuiling (VVD) gaf een toespraak, en er was een bijdrage van stadsdichter Myron Hamming.

Middagprogramma

Na een lunch volgde er een middagprogramma waarbij deelnemers konden kiezen uit 46 activiteiten. Gemeentebestuurders konden bijvoorbeeld in de Oosterparkwijk kijken hoe er in Groningen gewerkt wordt aan basisbanen, de Verlengde Schooldag en de Wijk de Wereld. In Beijum kon er een wandeling gemaakt worden langs verschillende maatschappelijke initiatieven en projecten. En in het Westerkwartier kon informatie opgedaan worden over gezondheidspreventie, waarbij er samen gekookt wordt.

In de namiddag vond er op de Nieuwe Markt een borrel plaats met aansluitend een diner. Woensdag vindt de tweede dag van het congres plaats.