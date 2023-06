Eerdere roep om ‘zuurstof’ in ouderenzorg haalt nog weinig uit; noordelijke zorginstellingen starten petitie

Foto: Sarcifilippo via Pixabay (CC0)

Na een vooralsnog onbeantwoorde brandbrief komen noordelijke ouderenzorgorganisaties nu met een petitie, waarin minister Helder van Langdurige Zorg wordt opgeroepen financiële kortingen terug te draaien.

De petitie, gestart door NNCZ-bestuurder Roeli Mossel namens 27 noordelijke organisaties, moet politiek Den Haag overtuigen van het feit dat er actie nodig is om kaalslag van de ouderenzorg te voorkomen. Maandagmiddag staan er iets meer dan tweeduizend krabbels onder de petitie. Mossel: “Wij hebben het initiatief genomen, maar het speelt overal in Nederland. Steeds meer organisaties uiten hun zorgen het tij te keren.”

Volgens Mossel heeft de brandbrief die eerder deze maand werd verstuurd nog weinig tot niets opgeleverd. De NNCZ-bestuurder ziet vooralsnog weinig actie bij de minister en mist een persoonlijke reactie op de noodkreet: “Bellen, appen, mailen, brandbrieven sturen. We hebben het allemaal gedaan en we worden ook wel gehoord”, aldus Mossel. “Maar meer is echt nodig om de minister en de Tweede Kamer in beweging te krijgen. We kunnen niet blijven toekijken hoe ons het mes op de keel wordt gezet.”

Bestuurders van de ouderenzorgorganisaties waarschuwen de minister voor de financiële problemen die zich aandienen. Volgend jaar verwachten ze een tekort op de begroting van ruim 100 miljoen euro. De bestuurders sommen de financiële problemen op: minder geld voor vastgoed, kortingen op het macrobudget, hogere uitgaven voor energie en looneisen van 15 procent waar geen compensatie voor komt.