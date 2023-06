Duurzame Dinsdag met Aline Bus van Duurzaam Groningen

Foto: berenklauw

Iedere derde dinsdag van de maand komt Aline Bus van Duurzaam Groningen bij ons in de studio om te vertellen over huis-tuin-en-keuken-duurzaamheid.

We hebben een nieuwe rubriek tijdens de OOG Ochtendshow waarin Aline Bus ons maandelijks meeneemt in het duurzame nieuws uit de gemeente Groningen. Wat allemaal voorbij kan komen zijn besparingstips, kortingen, grote en kleine oplossingen voor in en rondom huis. Aline Bus is coördinator en communicatie-medewerker van het platform Duurzaam Groningen.

Feestelijk nieuws

“We trappen deze eerste editie af met feestelijk nieuws, want in juni zijn wij één jaar geworden”, vertelt Bus. Duurzaam Groningen is het duurzaamheidsplatform van de gemeente Groningen. Voordat Duurzaam Groningen werd opgericht, bestonden er al verschillende websites op het gebied van duurzaamheid. Een jaar geleden begon dit gebied zo groot te worden, dat ze besloten om samen te gaan in een grote website.

Razendsnelle boeven

De gemeente Groningen wil de aanwezigheid van drie verschillende planten terugdringen. Het gaat om de japanse duizendknoop, de reuzenberenklauw en de grote waternavel. “Dit drietal komt oorspronkelijk niet uit Nederland en ze overwoekeren de lokale planten.” Als je deze planten ziet op gemeentegrond, kun je een melding maken via duurzaamgroningen.nl. De eerste twintig tipgevers worden beloond met een plantenpakket ter waarde van vijftig euro. Op de website vind je ook een stappenplan over hoe je ze uit je tuin verwijdert.

Resultaten afgelopen jaar

Bus vertelt over de resultaten van het afgelopen jaar: “Ongeveer 1200 Groningers boekten een gratis energiecoach, meer dan 700 inwoners lieten zich inspireren tijdens de Duurzame Huizendag en ruim 275 geveltuinen werden aangelegd met subsidie vanuit de gemeente.” Tijdens de maand mei werd de actie ‘Maai mei niet’ gehouden waarbij bewoners en de gemeente Groningen het gras een maand lang lieten groeien. “Dat is natuurlijk goed voor de bloemen en de insecten.” De actie was zo succesvol dat de actie volgend jaar wordt herhaald.

Aline Bus was te gast tijdens de OOG Ochtendshow: