Duizenden mensen bezoeken Dag van de Bouw: “Nog nooit zo druk gezien” (foto’s)

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De Dag van de Bouw is in Groningen een groot succes geworden. Volgens Bert Kramer van Combinatie Herepoort hebben duizenden mensen de locaties bezocht.

“Bij Aanpak Ring Zuid konden mensen zaterdag op vier plekken terecht”, vertelt Kramer. “Bij de verdiepte ligging hebben we tussen de 2.000 en 3.000 mensen mogen verwelkomen. Bij het Julianaplein 2.000 mensen, op het Vrijheidsplein 1.000 en bij ons informatiecentrum zijn 2.000 mensen langs gekomen. Het is dan heel verleidelijk om al deze getallen bij elkaar op te tellen, maar we gaan er vanuit dat mensen verschillende locaties bezocht hebben. Dus op dit moment houden we het op enkele duizenden bezoekers.”

“Er wat leuks van maken”

De Dag van de Bouw werd voor de zestiende keer gehouden. Op deze dag kunnen mensen een kijkje nemen op bouwterreinen. De dag is daarnaast ook bedoeld om relaties tussen bouwbedrijven en de omgeving waar ze werken te versterken. “We hebben veel energie gestoken in de voorbereiding”, legt Kramer uit. “Op onze locaties hadden we bijvoorbeeld een poffertjeskraam staan en werden er ijsjes verkocht. Er was een springkussen, er was een simulator met een VR-bril waarmee een torenkraan bestuurd kon worden. We hebben echt geprobeerd om er wat leuks van te maken.”

“Mensen zijn onder de indruk”

En volgens Kramer is dat goed gelukt: “Bij de verdiepte ligging was het vanochtend heel druk. Eigenlijk liep het de hele dag ook goed door. En uiteindelijk komen de mensen toch om het project zelf te bekijken. En wat je dan hoort is dat men onder de indruk is. Dat het zo groot is, dat het er zo netjes uit ziet. En sommige mensen werden ook emotioneel. Die vertelden dat ze voor het eerst de verdiepte ligging inliepen. In de verdiepte ligging vonden overigens vandaag werkzaamheden plaats met de installatie van geluidswerende middelen. Dus bezoekers konden zien dat er ook gewerkt werd.”

“Zoveel belangstelling hebben we niet eerder gezien”

Combinatie Herepoort spreekt ook van een succes: “Het is heel mooi om op zo’n dag de deuren te openen. En natuurlijk doen we dat vaker. En iedere keer is er veel belangstelling. Maar zoveel belangstelling als we vandaag hebben gezien, dat hebben we niet eerder meegemaakt. Echt fantastisch.” Behalve de locaties bij de zuidelijke ringweg, was ook de bouwput bij het Hoofdstation zaterdag te bezoeken en kon er gekeken worden bij de realisatie van een appartementencomplex aan het Boterdiep.