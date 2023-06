Duits ziekenhuis vindt geen misstanden tijdens stage verdachte verpleegkundige

Foto via Google Maps - Streetview

Het Rotes Kreuz Krankenhaus in Bremen heeft geen verdachte zaken geconstateerd tijdens de stageperiode van Theo V, de verpleegkundige die ervan wordt verdacht betrokken te zijn bij de dood van een twintigtal patiënten in het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen.

Dat meldt RTV Drenthe maandagochtend.

Het Duitse ziekenhuis stelde eind mei een onderzoek in naar de verpleegkundige, om uit te sluiten dat V. in zijn tijd in Duitsland betrokken is geweest bij de dood van patiënten. V. was zes maanden stagiair op afdeling vaatchirurgie in 2017. Volgens het ziekenhuis werkte V. nooit alleen tijdens zijn stageperiode en waren er daarom, zoals verwacht, geen onregelmatigheden tijdens zijn tijd in Duitsland.

De beslissing om een onderzoek in te stellen naar de stageperiode van V. in Duitsland staat in contrast met de overweging van de twee Groninger ziekenhuizen waar V, na zijn stageperiode in Bremen, actief was als medewerker. De Groninger ziekenhuizen zien geen redenen en aanknopingspunten om een intern onderzoek te starten naar het reilen en zeilen van V. binnen hun muren.

V. werd halverwege april aangehouden, nadat het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen (WZA) melding en aangifte deed tegen de verdachte. V. zou tijdens gesprekken met een zorgorganisatie uit Drenthe (vermoedelijk GGZ Drenthe) verteld over zijn werk tijdens de coronapandemie en hebben bekend dat hij het leven van een twintigtal patiënten voortijdig had beëindigd.

Het OM heeft moeite met de zaak, omdat V. niets heeft losgelaten tijdens zijn voorarrest. Dat werd begin deze maand beëindigd, omdat de rechter-commissaris vindt dat de zaak tegen de Veenhuizer verpleegkundige niet sterk genoeg is om hem vast te houden. Het OM vindt dat wel en gaat in hoger beroep tegen de beslissing om V. op vrije voeten te stellen.