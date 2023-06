Drugs, geld en telefoons in beslag genomen bij inval in Oosterpoortbuurt; bewoner aangehouden

Foto: Politie Ondersteuningsgroep Noord-Nederland via Instagram (@ondersteuningsgroepnoord_nl)

Een inwoner van de Oosterpoortbuurt is afgelopen woensdag aangehouden na een inval in een woning. Na de arrestatie vonden agenten in de woning aan de Mauritsstraat meerdere bewijsstukken voor drugshandel.

De verdachte werd overgebracht naar het cellencomplex van de politie. De Stadjer wordt verdacht van handel in verdovende middelen.

Na de inval doorzochten agenten het huis van de verdachte en troffen er, drugs, een groot contant geldbedrag en meerdere telefoons aan. Volgens de politie is het onderzoek nog in volle gang.

Via Instagram laat de Ondersteuningsgroep Noord-Nederland zien hoe het arrestatieteam de woning binnendrong: