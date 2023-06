Dronken automobilist rijdt zonder geldig rijbewijs door Nieuwstad

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Politieagenten hebben zaterdagochtend een automobilist aangehouden die door de Nieuwstad reed, maar niet in het bezit was van een geldig rijbewijs. Dat meldt de politie op sociale media.

“Tijdens de vroege dienst reden wij door de Nieuwstad”, schrijft de politie. “Op deze locatie, en in de omgeving, wordt veel overlast ervaren door wijkbewoners, waardoor wij hier extra op surveilleren. Op de Nieuwstad zagen wij een verdachte situatie tussen een automobilist en een voorbijganger. Beide personen hebben wij gecontroleerd. Uit het onderzoek bleek dat de bestuurder onder invloed van alcohol was en niet in het bezit bleek te zijn van een geldig rijbewijs.”

De politie vertelt dat de man is overgebracht naar het politiebureau. “Daar hebben wij een bekeuring uitgeschreven.” De agenten laten tevens weten dat als mensen overlast ervaren, of wanneer er een verdachte situatie wordt gezien, dat er dan met 0900 88 44 kan worden gebeld. Bij een heterdaadsituatie kan 112 gebeld worden.