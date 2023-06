Drie Groninger clubs de klos door versterkte degradatie

Foto Andor Heij. Gorecht - Oranje Nassau

Drie voetbalclubs uit de gemeente Groningen waren afgelopen seizoen de klos door de versterkte degradatie. Niet alleen daalden er meer clubs rechtstreeks af; ook speelden meer clubs nacompetitie tegen degradatie.

Gorecht (eerste klasse), Omlandia (derde klasse) en Glimmen (vierde klasse) speelden nog wel de finale voor handhaving in hun klasse, maar gingen allen ten onder. Volgens de oude regels hadden deze drie clubs zich direct gehandhaafd. Ook Be Quick 1887 (zaterdag, tweede klasse) en SC Stadspark (zaterdag, vierde klasse) spelen volgend seizoen een klasse lager, maar deze clubs eindigden stijf onderaan en zouden ook zonder de versterkte regeling zijn gedegradeerd.

Opnieuw versterkte degradatie

Volgend seizoen is er opnieuw een versterkte degradatie. In het seizoen 2024-2025 moet het aantal poules in de eerste klasse terug naar 8. Dat waren er nu nog 11. De tweede klasse gaat van 22 naar 16 competities en de derde klasse van 42 naar 32. Hoeveel klassen er volgend seizoen zijn en hoe de degradatieregeling er uit gaat zien moet de KNVB nog bekend maken.

De voetbalbond wil wel zo veel mogelijk clubs de kans geven zich te handhaven via de nacompetitie. Dus het aantal zogeheten herkansers zal waarschijnlijk groot zijn. De kans op handhaving is dan wel erg klein.

Volgend seizoen gaan de twee derde divisies, de vier vierde divisies en de eerste klassen bestaan uit een mix van zaterdag en zondagclubs zodat er meer derby’s zijn. Nu zijn er nog gescheiden competities. Dat was mede de aanleiding om ook de rest van de voetbalpiramide te herstructureren. Vanaf de tweede klasse en lager blijft er voorlopig wel een scheiding tussen het zaterdag en zondagvoetbal.

Promotie

In de nacompetitie voor promotie wisten de Groninger clubs geen potten te breken. Alleen Haren (vijfde klasse) haalde de finale voor promotie, maar verloor. Velocitas (tweede klasse zaterdag), FC Lewenborg (derde klasse zondag) en Mamio (vierde klasse zaterdag) werden kampioen en promoveerden rechtstreeks. FC Lewenborg gaat naar het zaterdagvoetbal en kan horizontaal overstappen. Dat houdt in dat FC Lewenborg in de tweede klasse gaat spelen. Voorheen moesten overstappers in de vijfde klasse beginnen. Dat gold indertijd voor Velocitas dat daarna vier keer op rij kampioen werd.