“Dorpswethouders zijn niet teruggebracht naar gebiedswethouders, wisselwerking belangrijk”

Foto: Maarten Roorda

In de gemeente Groningen zijn nog steeds dorpswethouders actief. Vorige week liet wethouder Kirsten de Wrede (Partij voor de Dieren) weten dat die functie niet meer bestaat, maar dat blijkt niet juist te zijn.

De uitspraak van De Wrede zorgde voor schrik bij de fractie van Stadspartij 100% voor Groningen. Fractievoorzitter Amrut Sijbolts: “Toen de functie van dorps- en wijkwethouders werd geïnitieerd waren we verbaasd en enthousiast tegelijk. Want het gemeentebestuur had hiermee een deel van ons collegeprogramma uitgevoerd. Dat geeft direct aan hoe waardevol wij deze functie vinden. Een dorpswethouder die als aanspreekpunt fungeert, en signalen oppikt, vanuit een dorp en daarop acteert. Vorige week liet De Wrede weten dat er geen dorps- en wijkwethouders meer zijn, en dat dit is teruggebracht naar gebiedswethouders. Een ceremoniële functie die zich beperkt tot het doorknippen van lintjes. Wij zijn hier van geschrokken, en we willen helder hebben wat hier nu aan de hand is.”

Wethouder Mirjam Wijnja (GroenLinks): “Niet belangrijk welke naam je er aan koppelt”

Wethouder Wijnja: “Ik kan Stadspartij 100% voor Groningen geruststellen. We denken hetzelfde over de waarde van de functie. De situatie is ook niet gewijzigd, en we vinden het vervelend dat u als raad vorige week in verwarring bent gebracht. Dat is niet de bedoeling geweest. De terminologie gebruiken wij door elkaar heen: dorps-, wijk- en gebiedswethouders. In de gemeente wordt namelijk ook gebiedsgericht gewerkt. Daarbij wordt rekening gehouden met een gebied, en wordt samengewerkt met dorp- en wijkorganisaties. Als je de terminologie doortrekt dan kom je bij een gebiedswethouder, maar uiteindelijk is het niet belangrijk welke naam je ergens aan koppelt.”

“Contact met inwoners is belangrijk”

Wijnja: “Hoe geven we nu precies inhoud aan deze functie? Als eerste stellen we jaarlijks gebiedsjaarplannen op, waarbij gesprekken plaatsvinden met mensen uit het gebied. Ten tweede trekken we als gemeentebestuur erop uit. We gaan naar de wijken, de dorpen en de gebieden. Uit die gesprekken halen we lokale thema’s op. Het is als een relatie waarbij je met inwoners praat, maar inwoners ook bij jou komen. Ten derde vinden onze collegevergaderingen maandelijks plaats in een wijk of dorp. In de ochtend vergaderen we, in de middag vindt er een activiteit plaats, waarbij het contact met bewoners belangrijk is. Dat zijn de dingen die we doen.”

Amrut Sijbolts (Stadspartij 100% voor Groningen): “Pro-actievere houding?”

Sijbolts: “Het is een mooie presentatie van de wethouder, maar de kern is volgens mij dat als je als dorpswethouder signalen krijgt, waarbij het niet je portefeuille is, dat je daar iets mee doet. Dat je naar de inwoners toe gaat, in plaats van dat je wacht tot ze bij jou komen. Kan het gemeentebestuur daar pro-actiever mee omgaan?” Wijnja: “Ik heb het gehoord. De wisselwerking is belangrijk, waarbij inwoners ons ook echt weten te vinden.”