Dorpen in de gemeente krijgen weer nieuwbouw

De dorpen ten zuiden en ten noorden van Groningen komen in aanmerking voor nieuwe woningbouw. Om te voldoen aan de wensen van elk dorp, gaat het stadsbestuur met alle dorpen in gesprek.

Voor het maken van plannen focust de gemeente eerst op de dorpen Thesinge, Winneweer, Onnen en Noordlaren. In 2024 komen Ten Post, Sint Annen en Glimmen aan de beurt. Naast de kleinschalige nieuwbouw (maximaal 5 of 10 procent) kunnen ook mogelijkheden besproken worden als een herbestemming van oude boerderijen of scholen.