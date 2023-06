Door brand getroffen crematorium Hoentocht vanaf 26 juni weer open

Crematorium en uitvaartcentrum Hoentocht gaat vanaf maandag 26 juni weer open. In maart brak er in het gebouw een brand uit.

Bij die brand ontstond er in verschillende delen van het gebouw flink wat schade, waaronder op het dak. “We hebben die schade volledig kunnen herstellen”, meldt Albert-Jan Bouma van coöperatie DELA. “Ook de drie rouwkamers zijn weer beschikbaar.” De brand kon ontstaan door een technische mankement aan de elektrische oven. De afgelopen drie maanden is voor het verzorgen van diensten en crematies uitgeweken naar andere uitvaartcentra en crematoria in de regio.

Aanvankelijk meldde het uitvaartcentrum dat men de verwachting had dat men in april weer de deuren zou gaan openen, maar door een vertraging in materialen duurde dit langer dan verwacht.