“Donderdag zonnige perioden, komend weekend lokaal tropische waarden mogelijk”

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

De komende dagen hebben we te maken met zomerse temperaturen. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis blijft wel de kans op wat regen bestaan.

“Donderdag zijn er zonnige perioden en neemt de bewolking in de loop van de dag vanuit het zuiden wat toe”, vertelt Kamphuis. “Het wordt 25 tot 26 graden bij een zwakke of matige noordoostenwind, windkracht 2 tot 3. Vrijdag is er opnieuw veel zon, afgewisseld door wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 25 graden bij een zwakke noordwestenwind, windkracht 2. Tijdens het weekend zien we dat zaterdag begint met veel bewolking en de kans op een licht buitje wanneer een zwakke storing ‘door het noorden’ trekt. In de middag zijn er flinke zonnige perioden en wordt het zomers warm bij 25 graden.”

“Zondag gaan we richting de zeer warm tot bijna tropische 27 tot 29 graden. Het is zwoel met veel zon, al trekt er zo nu en dan wat bewolking over. Het blijft tot in de nacht droog en er waait een overwegend zwakke, hooguit matige wind uit het zuiden tot zuidwesten, windkracht 2 tot 3. Maandag is er kans op een bui en doet de temperatuur met een naar west draaiende wind een stap terug naar 23 tot 24 graden. Dinsdag en woensdag is het zomers warm met maxima rond 25 graden en is er flink wat zon.”

Meer informatie over het weer vind je op deze pagina.