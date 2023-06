“Donderdag zonnig zomerweer, in het weekend 26 tot 28 graden”

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

De komende dagen krijgt de zon alle ruimte. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis kan het in het weekend 26 tot 28 graden worden.

“Donderdag is het zonnig zomerweer met temperaturen rond de 19 tot 22 graden, met de hoogste waarden in het zuidoosten van de provincie”, vertelt Kamphuis. “Langs de Wadden komt eerst bewolking voor maar die gaat verdwijnen. Daar wordt het 15 tot 17 graden. De wind uit het noorden tot noordoosten is matig, windkracht 3 tot 4. Langs de Wadden en het Lauwersmeergebied staat er een windkracht 4 tot 5. Vrijdag is het zonovergoten en zomers warm met temperaturen van 25 tot 27 graden. Alleen het uiterste noorden van de provincie blijft wat achter. Dat komt door de matige wind uit het oosten tot noordoosten.”

“Tijdens het weekend draait de wind naar het oosten en voert nog altijd zeer warme lucht aan. Het wordt 26 tot lokaal 28 graden en op beide dagen is het zonovergoten. De nachten die eerst nog fris zijn, met minimumtemperaturen rond of onder de 10 graden, komen tijdens het weekend rond 13 of 14 graden te liggen. Na het weekend houdt het zonnige zomerweer aan. De temperatuur lijkt een klein stapje terug te doen, maar met 23 tot 25 graden blijven de temperaturen volop zomers. Neerslag valt er voorlopig niet. Hoewel hogedruk de macht stevig heeft gegrepen verwacht ik niet dat juni de hele maand in deze ijzeren greep gevangen blijft. Later in de maand zou het droge en drogende weer wel eens plaats kunnen maken voor een meer zwoel weertype waarbij de luchtdruk daalt en de kans op regen- of onweersbuien toeneemt.”

Meer informatie over het weer vind je op deze pagina.