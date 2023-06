“Donderdag vrij zonnig, later opnieuw kans op tropische temperaturen”

Foto: Joris van Tweel

De zon laat zich de komende dagen vaak zien. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis is er na het weekend opnieuw kans op tropische temperaturen.

“Donderdag is het vrij zonnig met in de middag een paar onschuldige stapelwolken”, vertelt Kamphuis. “Het wordt van noordwest naar zuidoost 23 tot 27 graden bij een matige wind uit het noordoosten, windkracht 3 tot 4. In de nacht van donderdag op vrijdag 12 of 13 graden als laagste temperatuur. Vrijdag is het zonnig en met 22 tot 24 gaden net iets minder warm. De wind komt uit het noorden tot noordwesten en is zwak of matig, windkracht 2 tot 3. In de nacht naar zaterdag is het fris bij 10 graden.”

“Het weekend geeft op zaterdag veel zon bij temperaturen rond de 26 of 27 graden. Zondag kan daar nog een graad bij komen en liggen de maxima rond de 28 of 29 graden. Na het weekend komt de tropische 30 graden op maandag opnieuw in zicht. Het is broeierig en rustig weer. Dinsdag is het nog altijd erg warm met maxima oplopend tot boven de 25 graden en neemt de kans op een onweersbui toe. Daarna blijft het zomers met temperaturen veelal rond de 25 graden. Daarbij is er een kleine kans op een regen- of onweersbui.”

