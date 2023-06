“Donderdag opklaringen maar ook buien, ook in het weekend blijft het niet droog”

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

De komende dagen kan er regelmatig een bui vallen. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis blijft de onstabiliteit voorlopig ook nog even bestaan.

“Donderdag hebben we in de ochtend te maken met naar het oosten wegtrekkende buien die gevolgd worden door brede opklaringen”, vertelt Kamphuis. “Het wordt 25 graden en later op de dag neemt de kans op een regen- of onweersbui weer toe. De zuidwestenwind draait in de middag naar het westen tot noordwesten en is matig, windkracht 3 tot 4. In de nacht van donderdag op vrijdag is het droog met minima rond 14 graden. Vrijdag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Het blijft droog en het wordt 22 of 23 graden bij een zwakke of matige westelijke wind, rond windkracht 2 tot 3. Het voelt zwoel aan.”

“Zaterdag is er veel bewolking met pas later op de dag wat vaker zon. Verder zijn er perioden met, lichte, regen en wordt het 18 of 19 graden bij een matige westenwind, windkracht 3 tot 4. Zondag blijft het droog en met af en toe zon wordt het dan 20 graden. Na het weekend verandert er maandag weinig. Vanaf dinsdag lopen de temperaturen in een zuidelijke tot zuidwestelijke stroming op, maar kan er ook weer eens een regen- of onweersbui vallen. Dinsdag en woensdag kan het rond de 25 graden worden.”

Meer informatie over het weer vind je op deze pagina.