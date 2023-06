Donar ruim ten onder tegen Hubo Limburg United

Foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

Donar heeft donderdagavond een ruime nederlaag geleden in de kwartfinale van de BNXT play-offs. De Groninger basketballers waren in het Belgische Hasselt niet opgewassen tegen Hubo Limburg United: 87-67.

Donar, spelend zonder Vernon Taylor, kon in het eerste kwart nog goed meekomen, al kreeg de ploeg veel punten tegen. Na 10 minuten spelen was het 26-19. In het tweede kwart liep de thuisploeg steeds verder uit, mede door een aantal driepunters. Bij rust was het verschil al behoorlijk ruim: 48-32.

Ook na rust liepen de Belgen verder uit. Extra pech voor Donar was dat Steph Branch 3 minuten voor het einde van het derde kwart zijn vierde persoonlijke fout kreeg. Het kwart eindigde bij 71-48. In het laatste kwart werd het verschil eerst een paar keer 24 punten. Daarna verkleinde Donar de achterstand, vooral door Clay Mounce, die twee driepunters raakte en in totaal 10 punten maakte in dit kwart. De achterstand werd echter niet kleiner dan 18 punten, en kort voor het eind van de wedstrijd werd het verschil toch weer 20 punten.

Topscorers bij Donar waren Clay Mounce met 18 punten en Steph Branch met 14 punten. Bij Hubo Luiburg United was Jonas Delalieux topscorer met 22 punten.

Donar moet komende zaterdag in Martiniplaza met minstens 21 punten winnen om door te gaan naar de halve finale. Lukt dat niet, dan is het seizoen voorbij voor de ploeg van coach Andrej Stimac.