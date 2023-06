Donar in financieel zwaar weer door ‘flink gat in begroting’; voortbestaan club staat op het spel

Foto via Donar

Het gaat financieel niet goed met Donar. Dat laat de basketbalclub donderdagmiddag weten in een persbericht. Volgens het bestuur is de situatie zelfs zo penibel, dat het voortbestaan van Donar onzeker is geworden.

Volgens het bestuur van de club zijn de slechte start van de competitie, de naweeën van de coronaperiode en de sterke inflatie oorzaken van een ‘flink gat’ in de begroting: “Hierdoor zijn we in een situatie terecht gekomen waarin we de tering naar de nering moeten zetten om de continuïteit van de club te waarborgen. (..) Het bestuur van Donar betreurt deze ontstane situatie enorm en doet er achter de schermen alles aan om deze op te lossen.”

De club heeft, naar eigen zeggen, bij een groot aantal crediteuren achterstallige betalingen open staan. Daarover wordt nog steeds gepraat. Daarnaast stelt de clubleiding nu keuzes te moeten maken om basketbal op het hoogste niveau in Groningen te behouden voor de komende jaren.

Volgens het bestuur van Donar heeft penningmeester Ronald Arkema zijn functie inmiddels met onmiddellijke ingang neergelegd. Dat zou de Assenaar hebben gedaan vanwege persoonlijke omstandigheden. Een opvolger voor Arkema is er nog niet.