Directe trein tussen Stad en Bremen niet haalbaar binnen drie jaar, andere variant kan pas in 2036 rijden

Een directe trein tussen Groningen en Bremen is op korte termijn onhaalbaar. Een andere variant, waarbij een stoptrein tussen de Duitse stations in Bremen in Bad Zwischenahn doorrijdt naar Stad, kan op z’n vroegst pas in 2036 klaar zijn.

Tot deze conclusie komen het Zwitserse treinconsultancybureau SMA, in een onderzoek op aanvraag van de Wunderline stuurgroep, de Provincie Groningen, de Duitse deelstaat Nedersaksen en Land Bremen.

Het bouwen van een directe treinverbinding tussen Groningen en Bremen, die Stadjers binnen twee uur naar de Duitse havenstad zou moeten brengen, is volgens de onderzoekers onmogelijk binnen drie jaar. Ook niet als de nieuwe Friesenbrücke in 2026 klaar is.

Volgens de onderzoekers is de brug bij het Duitse Weener het grote euvel in de geplande route. De draaibrug krijgt na haar opening vastgesteld openingstijden: de brug is elk uur maar twintig minuten open voor treinverkeer. De Zwitserse onderzoekers concluderen dat dit te veel invloed heeft op de betrouwbaarheid van de dienstregeling als Noord-Duitsland de bestaande treindiensten op het bestaande spoor wil behouden.

De Zwitserse onderzoekers zien op lange termijn wel een alternatief. Tussen Bremen en Bad Zwischenahn rijdt een stoptrein, die in de toekomst mogelijk door zal rijden naar Oldenburg en Leer. Deze trein zou dan ook verder kunnen boemelen naar Groningen. Dan zouden de openingstijden van de nieuwe Friesenbrücke niet uitmaken.

Dan dient zich wel een tweede probleem aan: deze trein zou zowel in Groningen en Bremen moeten kunnen keren. Hier is op beide stations nu te weinig ruimte voor. Daarom denken de onderzoekers dat dit plan niet op korte termijn kan worden uitgevoerd. 2036 is volgens de Zwitserse spoorexperts het vroegste jaar waarop deze variant van de directe verbinding tussen Stad en Bremen een feit kan zijn.