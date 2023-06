“Dinsdag zonnig en droog, aan het einde van de week 25 graden”

Foto: Joris van Tweel

De zon is de komende dagen veel aanwezig. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis kan de temperatuur aan het einde van de week oplopen naar zo’n 25 graden.

“Dinsdag is het zonnig en droog”, vertelt Kamphuis. “Het wordt 18 tot 21 graden bij een matige wind uit noordelijke richtingen, rond windkracht 3. In het Waddengebied drijven enkele wolkenvelden over en is het met 14 graden een stuk koeler. Woensdag is er opnieuw veel zon en wordt het 18 of 19 graden. Ook dan waait de wind uit het noorden en is zwak of matig, windkracht 2 tot 3. In het Waddengebied is het met 13 of 14 graden een stuk koeler en daar komt ook bewolking voor. Donderdag zijn er eerst enkele wolkenvelden, gevolgd door flinke zonnige perioden. Het wordt 20 tot 22 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind, windkracht 2 tot 4. In het Waddengebied is de wind soms vrij krachtig, windkracht 4 tot 5.”

“Vrijdag wordt het nog een stuk warmer met temperaturen die oplopen naar 24 of 25 graden in het westen van de provincie tot 26 of 27 in het zuidoosten van de provincie. Dan spreken we van warm tot zeer warm zomerweer. De noordoostenwind is matig, windkracht 3. Ook de nachten worden warmer, het koelt af naar rond 14 graden. Zaterdag wordt het een zeer warme dag met temperaturen die oplopen tot rond de 27 graden. Daarbij is het zonovergoten en waait er een matige wind uit het oosten tot zuidoosten, windkracht3 tot 4. Zondag houdt het zeer warme weer aan en wordt het wederom ongeveer 27 graden. Er is veel zon met een kleine kans op een lokale onweersbui. Ook maandag, en mogelijk ook dinsdag, hebben we te maken met aanhoudend zeer warm weer met veel zon. De kans op een bui neemt wat toe maar blijft vooralsnog klein. Daarna ligt de terugkeer van de minder warme noordelijke stroming op de loer.”

Meer informatie over het weer vind je op deze pagina.