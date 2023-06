“Dinsdag zeer warme en klamme dag, komend weekend zomerse temperaturen”

Foto: Joris van Tweel

Ondanks dat de neerslagkansen de komende dagen wat toenemen blijft het zomers warm. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis zijn er in het weekend temperaturen tot 28 graden mogelijk.

“Dinsdag wordt het een zeer warme en klamme dag met maximumtemperaturen die oplopen naar 28 tot een tropische 30 graden”, vertelt Kamphuis. “Daarbij zijn er zonnige perioden, maar trekken ook wolkenvelden over. In de loop van de middag is er al kans op een zeer lokale bui. In de avond en nacht volgen er meer. Dit kunnen felle buien zijn met onweer en een flinke plens regen, al kunnen de verschillen van plaats tot plaats uiteenlopen. De zuidoostenwind is zwak of matig, kracht 2 tot 3. In de nacht van dinsdag op woensdag is het zeer zwoel bij minima amper onder de 20 graden. In Stad ruim er boven.”

“Zon, maar ook kans op regen”

“Woensdag is het opnieuw klam bij 24 of 25 graden. Het blijft droog en wolken worden afgewisseld door perioden met zon. In de middag is de zon het meest aanwezig. Er waait een matige westelijke wind, kracht 3 tot 4. In de nacht van woensdag op donderdag wordt het 13 graden. Donderdag zij er zonnige perioden met in de middag toenemende bewolking en een kleine kans op regen. Vooral het zuiden en zuidoosten maken daar kans op. Het wordt 24 of 25 graden bij een naar matig toenemende noordenwind, kracht 3 tot 4.”

Weekend

“Vrijdag wordt het met flink wat zon 23 of 24 graden en tijdens het weekend loopt de temperatuur weer verder op. Zaterdag wordt het 24 of 25 graden en zondag komen we ruim boven de zomerse 25 graden uit, waarbij we kunnen denken aan 27 of 28 graden. De aangevoerde lucht droogt wat op zodat het wat minder zwoel aanvoelt en de nachten behoorlijk afkoelen bij 10 tot 13 graden.”

Meer informatie over het weer vind je op deze pagina.