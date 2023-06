“Dinsdag stralend zonnige dag, komend weekend opnieuw tropisch”

De zon krijgt de komende dagen alle ruimte. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis doet de temperatuur de komende dagen een stapje terug, maar kan het komend weekend opnieuw tropisch worden.

“Dinsdag wordt het een stralend zonnige dag waarbij het met 25 tot 27 graden een fractie minder warm wordt dan de voorgaande dagen”, vertelt Kamphuis. “De noordoostenwind is matig, windkracht 3 tot 4, en in het Lauwersmeer- en Waddengebied staat er een windkracht 4 tot 5. In de nacht van dinsdag op woensdag daalt de temperatuur naar 13 graden. Op woensdag is het in de ochtend stralend weer, in de middag neemt de bewolking wat toe. Het wordt 24 tot 26 graden bij een matige, en langs de Wadden vrij krachtige noordoostenwind, windkracht 3 tot 5. In de nacht naar donderdag minimumtemperaturen rond de 10 tot 12 graden.”

“Donderdag wordt een rustige, warme en stralend zonnige zomerdag met temperaturen tussen 24 en 26 graden. De noordoostenwind is zwak of matig, windkracht 2 tot 3. Vrijdag is het zonovergoten en wordt het 23 tot 25 graden bij een zwakke of matige wind uit het noorden tot noordwesten, windkracht 2 tot 3. Zaterdag verandert er weinig, maar zondag wordt het weer zeer warm en komt zelfs de tropische 30 graden weer in zicht. Het is dan zonnig en droog weer. Maandag wordt het opnieuw zeer warm, maar neemt de kans op een regen- of onweersbui later op de dag wat toe.”

