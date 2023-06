“Dinsdag flinke perioden met zon, komende dagen kans op onweer”

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

De komende dagen hebben we te maken met zomerse temperaturen. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis blijft het echter niet altijd droog en is er kans op onweer.

“Dinsdag zijn er flinke perioden met zon, afgewisseld door stapelwolken”, vertelt Kamphuis. “Het blijft vrijwel overal droog en het wordt rond de 22 graden bij een matige wind uit het westen tot noordwesten, windkracht 3 tot 4. In de nacht van dinsdag op woensdag minimumtemperaturen rond de 10 gaden. Later neemt de kans op een bui toe. Woensdag is het opnieuw wisselend bewolkt, maar hebben wolken de overhand. Bovendien neemt de kans op een bui toe, mogelijk met een slag onweer. Het wordt 22 of 23 graden bij een zwakke of matige wind uit het westen tot zuidwesten, windkracht 2 tot 3.”

“Donderdag wordt een dag waarbij er meer buien gaan vallen. Daarbij is er kans op een onweersklap en wordt het 23 of 24 graden. Vrijdag zakt de temperatuur terug naar een graad of 18 tot 20. Het blijft droog maar er trekken wolkenvelden over, met af en toe een paar opklaringen. Ook tijdens het weekend vallen er enkele buien, de meeste waarschijnlijk op zaterdag. De temperatuur schommelt rond de 20 tot 23 graden en af en toe schijnt de zon.”

