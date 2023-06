Dinsdag en woensdag debat in Tweede Kamer over enquêterapport gaswinning

Foto: Rieks Oijnhausen

Minister-president Mark Rutte en staatssecretaris Mijnbouw Hans Vijlbrief gaan aanstaande dinsdag en woensdag in debat met de Tweede Kamer over het eindrapport van de parlementaire-enquêtecommissie aardgaswinning Groningen en de maatregelen die het kabinet eind april aankondigde als reactie.

Half april debatteerde de Tweede Kamer al over de uitkomsten in het rapport van de enquêtecommissie. Het kabinet reageerde toen (nog) niet op de conclusies van de enquêtecommissie. Het kabinet gaf op dinsdag 25 april wel een reactie op de uitkomsten in Zeerijp, met daarnaast een pakket aan maatregelen die de in het rapport genoemde ‘ereschuld’ naar Groningen moet gaan inlossen.

Nu de reactie van het kabinet bekend is, gaat de Tweede Kamer in debat met de twee bewindslieden. Het plenaire debat op dinsdag 6 juni is vanaf 17.00 uur te volgen via de livestream van de Tweede Kamer of via de app Debat Direct. Het debat wordt op woensdag 7 juni vanaf 11.00 uur voortgezet.