Dieven duwen geparkeerde boot op trailer Eemskanaal in en varen er mee weg

Foto via 112 Groningen

Een bewoner van de Tasmantoren in Oosterhogebrug deed afgelopen woensdag een vervelende ontdekking. De trailer van zijn motorboot lag half in het Eemskanaal en het vaartuig was verdwenen.

Volgens de eigenaar stond de boot tot afgelopen dinsdagavond op de trailer geparkeerd naast de Tasmantoren aan de Regattaweg. Volgens de schipper, die nu noodgedwongen aan de wal moet blijven, is de boot in de nacht van dinsdag op woensdag ‘losgeknipt’ en met trailer en al het water in geduwd.

Eenmaal in het water lieten de botendieven de trailer achter en gingen zij er met het vaartuig vandoor. De eigenaar denkt dat de dieven richting Stad, de Sontbrug of de Oostersluis zijn weggevaren. De trailer bleek half in het water achter.

Wie weet waar de boot nu is of andere informatie heeft over de diefstal, kan contact opnemen met de politie via telefoonnummer 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Op de website van 112 Groningen zijn ook de contactgegevens van de eigenaar van de boot te vinden.