Dick Lukkien gepresenteerd bij FC Groningen: “Tijd van praatjes is voorbij”

FC Groningen heeft zondagochtend Dick Lukkien officieel gepresentered als nieuwe trainer van de club. Lukkien werkte in het verleden al zes jaar bij de club en tekent een contract tot 2026. Hij moet FC Groningen weer terugbrengen naar de eredivisie, na de degradatie van het afgelopen seizoen.



Lukkien was de afgelopen seizoenen trainer van FC Emmen. Daar degradeerde hij afgelopen seizoen, net als FC Groningen, ook naar het tweede niveau. Tijdens de presentatie ging de blig voornamelijk weer vooruit. “Natuurlijk zijn we allemaal teleurgesteld dat we het moeten doen in een divisie lager dan we hadden gehoopt. Maar dat is wat het is, daar moet een punt achter. Dan kijk ik positief vooruit, en dan moeten we er samen voor zorgen dat deze club weer terugkeert wat die hoort,” aldus Lukkien voor de camera van OOG.

De trainer stapt in bij een degradant, maar dat weerhield hem niet van de keuze om bij de club te komen werken. “Omdat ik geloof in Groningen. Ik weet wat er hier mogelijk is. Groningen is een volkslcub, dat past bij mij. Ik ben ook een jongen van het volk. Deze club leeft, het gaat hier altijd over Groningen. Laten we ervoor zorgen, zonder te hoog van de toren te blazen, dat we deze club weer een beetje gaan opbouwen en dat Groningen weer Groningen wordt.”

De doelstelling van de club is helder: promoveren. Lukkien houdt wel een slag om de arm: “Wij lopen niet weg voor wat we kunnen. Maar enige bescheidenheid past ons ook wel. Het zou heel gek zijn als we nu zouden roepen dat we dat wel eventjes doen. De tijd van praatjes is voorbij. Laten wij het nu maar met zijn allen laten zien,” besluit Lukkien.