Degradatie Omlandia na nederlaag tegen IJVC

Foto Andor Heij

Omlandia is zaterdagmiddag in Bakkeveen gedegradeerd naar de vierde klasse. In de finale van de nacompetitie om handhaving in de derde klasse werd met 3-1 verloren van IJVC.

Omlandia begon goed aan de wedstrijd met een grote kans voor Wouter Hoek die door de Friese doelman Jorrit Hoekstra werd gestopt. In de 12e minuut verwerkte Hoekstra een terugspeelbal niet goed en Jeremy van Coevorden zette de ploeg uit Ten Boer op voorsprong.

IJVC kwam steeds beter in de wedstrijd en kreeg ook kansen. Direct na rust kwam het elftal uit IJst langszij via Lars Bos: 1-1. IJVC bleek na de pauze sterker en na 75 minuten viel de 2-1 door Niels Albertsma. Omlandia probeerde het nog, maar er lukte weinig meer. In blessuretijd tekende Bos met zijn tweede voor de 3-1 eindstand. IJVC promoveerde daardoor naar de derde klasse.

Voor Omlandia is het voor het eerst sinds 2005 dat de ploeg in de vierde klasse moet acteren. Omlandia speelde tot 2017 zelfs enkele jaren in de eerste klasse.