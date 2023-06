Dago Houben vertrekt als directeur ESNS, Frans Vreeke aangesteld als interim-directeur

Foto: Lesley Pietens

Dago Houben is na een verschil van inzicht gestopt als algemeen directeur van Eurosonic Noorderslag. Dat is maandag bekendgemaakt.

Houben geeft sinds 2009 leiding aan het muziekfestival. “Aan het vertrek ligt een verschil van inzicht binnen de leiding van Eurosonic Noorderslag ten grondslag over de wijze waarop een door alle betrokkenen noodzakelijk geachte organisatieontwikkeling vorm moet krijgen”, staat te lezen op de website. Volgens het Dagblad van het Noorden is het vertrek een gezamenlijk initiatief van de directeur en de raad van toezicht. Binnen de organisatie zouden niet meer alle neuzen dezelfde kant op staan, waarop gezegd is dat het misschien tijd is voor een andere algemeen directeur.

Houben: “Met trots maar ook zeker met sentiment neem ik afscheid van een geweldig evenement en een prachtige organisatie met grote culturele relevantie. Ik dank iedereen die mij en ESNS de afgelopen jaren heeft gesteund en heeft bijgestaan. Het was een voorrecht om aan deze organisatie sturing te mogen geven.” Voorzitter Antje Diertens van de Raad van Toezicht: “Dago was directeur sinds 2009, een zeer succesvolle periode voor ESNS waarin het is uitgegroeid tot een mondiaal gerespecteerd platform voor Europese popmuziek. Wij danken hem voor zijn inzet.”

Frans Vreeke is inmiddels aangesteld als interim-directeur. In de tussentijd gaat men op zoek naar een nieuwe algemeen directeur.