Dag van de Archeologie: “Je haalt de bestrating weg en je staat in de Middeleeuwen”

Foto: Mirre van de Klok

De Dag van de Archeologie op de Grote Markt is zaterdag een groot succes geworden. “Veel kinderen gaven aan dat ze later archeoloog willen worden.”

“Dit is de mooiste dag van het jaar”, vertelt Maaike de Haas van MUG ingenieurs enthousiast. “Onze werkzaamheden kunnen sowieso op veel belangstelling rekenen. Normaal staat het publiek achter de hekken, en er wordt dan gevraagd, of we al iets bijzonders hebben ontdekt. Mensen moeten ook achter de hekken blijven, omdat het op een terrein niet altijd veilig is. De veiligheid staat voorop. Maar vandaag kunnen we mensen dan eindelijk een keer meenemen het terrein op. En dat is echt super leuk.”

“Alles dat gevonden wordt mag mee naar huis”

En meekijken is zaterdag niet het enige, men mag in het zand ook op zoek naar archeologische vondsten. “Alles wat vandaag gevonden wordt, mag de vinder houden. Ja, dat klinkt een beetje gek, maar de grond die hier ligt is al afgegraven. Het is stortgrond. Maar desondanks kunnen er wel genoeg vondsten in aangetroffen worden. Je moet dan denken aan botjes van dieren, kloostermoppen en aardewerk. Wel willen we graag dat alle vondsten gemeld worden, zodat we dit kunnen documenteren. Maar daarna mag het dus echt meegenomen worden naar huis.”

“Botten van onontdekte dieren”

Het graven naar verborgen schatten is zaterdag vooral bij kinderen populair. “Ik hoop dat ik botten van onontdekte dieren ga vinden”, vertelt één van de kinderen. Een jongen en meisje vertellen dat ze hun opgravingen mee gaan nemen naar huis, om het een mooi plekje te kunnen geven in de vitrinekast. En op de vraag wat de kinderen later willen worden: archeoloog!”

“Je haalt de bestrating weg en je staat in de Middeleeuwen”

Die antwoorden maken de glimlach bij De Haas nog groter: “Archeologie is zo mooi. De Middeleeuwen lijken ver weg, maar het is zo dichtbij. We staan er midden in. Je vindt het direct onder je voeten. Je haalt de bestrating weg, en je zit direct al in die tijd. En bezig zijn met je eigen verleden, dat is zo geweldig, dat is zo mooi. En we zijn extra blij dat we dat nu vandaag ook eens van dichtbij hebben kunnen laten zien aan de mensen.”