D66 wil verbod op vestiging nieuwe tabaksspeciaalzaken in Stad

Foto: Dids (via pexels.com)

Als het aan de Groningse D66-fractie ligt, gaat de gemeente (net als Utrecht) de vestigingen van nieuwe tabaksspeciaalzaken in ieder geval voor een jaar verbieden.

Vanaf 1 juli volgend jaar is het verboden om tabaksproducten te verkopen in de horeca, supermarkten en via andere zogenaamde ‘shop-in-shop’-constructies. D66 denkt dat deze regels er toe gaan leiden dat producenten en verkopers op zoek gaan naar nieuwe plekken om hun waar aan de man te brengen. Daarom moet de gemeente nu al preventief gaan handelen en voorkomen dat nieuwe tabaksspeciaalzaken zich vestigen op ‘zeer zichtbare locaties’, schrijft D66-raadslid Ido Venhuizen.

Groningen moet daarom het voorbeeld van de gemeente Utrecht gaan volgen en de vestiging van nieuwe tabaksspeciaalzaken onmogelijk maken, stelt Venhuizen: “Voor Utrecht betekent dat het daar niet mogelijk is om een nieuwe tabaksspeciaalzaak te vestigen voor een periode van één jaar, terwijl er ondertussen gewacht wordt op landelijke wet- en regelgeving die de bevoegdheid geeft om het vestigen van nieuwe tabakszaken te reguleren.”

De fractie van D66 Groningen stelt woensdag vragen over een Gronings verbod op nieuwe tabakszaken tijdens het politieke vragenuur in het Stadhuis. De partij wil ook weten hoe de gemeente, mocht het ook een jaar lang afzien van vergunningen voor nieuwe verkooppunten van tabak, gaat zorgen dat aantal verkooppunten van tabaksproducten wordt beperkt op ‘zeer zichtbare locaties’.