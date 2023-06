D66: “Reclamebelasting blijkt alleen gekoppeld te zijn aan herwinnen openbare ruimte”

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

De fractie van D66 in de gemeenteraad heeft ook na de schriftelijke beantwoording van het gemeentebestuur twijfels bij de invoering van reclamebelasting in de gemeente.

Per 1 januari volgend jaar moeten ondernemers in de gemeente belasting gaan betalen voor bepaalde reclame-uitingen in de openbare ruimte. Daarmee wil de gemeente de hoeveelheid uitingen terugdringen. Op dit moment is nog onbekend hoe de belastingregeling er uit komt te zien. Een bedrijf uit de provincie Gelderland is onlangs gestart met het fotograferen van panden om daarmee de reclame-uitingen in kaart te brengen.

Tom Rustebiel (D66): “We hebben toch precario?”

De belasting zorgt bij veel ondernemers voor onduidelijkheid, waarbij vanuit de gemeente integrale visie en beleid ontbreken. Voor de fracties van D66, CDA, VVD, Student & Stad, Stadspartij 100% voor Groningen, PVV en de Partij voor het Noorden was het aanleiding om schriftelijke vragen te stellen. Afgelopen week kwamen de antwoorden, maar die kunnen de fractie van D66 niet geruststellen. Raadslid Tom Rustebiel: “Uit de antwoorden blijkt dat de reclamebelasting enkel en alleen gekoppeld is aan het herwinnen van de openbare ruimte. Maar daar hebben we in onze gemeente toch precario voor?” Met de precariobelasting bedoelt Rustebiel een belasting die geheven wordt voor het gebruik van openbare grond.

“Wij willen de wethouder aanmoedigen om met meer vaart en lef aan de gang te gaan”

Rustebiel: “Waar ik ook wel benieuwd naar ben. De afgelopen jaren lezen en horen we heel veel over het herwinnen van openbare ruimte. Maar we zien er maar weinig van. Hoeveel vierkante meter hebben we nu in Groningen de afgelopen jaren herwonnen? Los van het feit dat de bussen niet meer via de Grote Markt rijden. Eigenlijk zouden wij als partij wethouder Broeksma (GroenLinks) wel willen aanmoedigen om met meer vaart en lef aan de gang te gaan.”

“Dwingen in plaats van stimuleren”

Behalve over reclamebelasting werden er ook vragen gesteld over het binnenstadbeleid. D66 is teleurgesteld dat het gemeentebestuur niet in gaat op een voorstel van ondernemers waarbij de diversiteit qua ondernemingen in de binnenstad vergroot wordt. De Groningen City Club had samen met andere partijen het gemeentebestuur aangeboden om te gaan werken aan een fonds. Samen met makelaars kunnen er dan gebiedsgericht eigendommen verworven worden om zo interessante winkels en concepten in de binnenstad te kunnen krijgen. Rustebiel: “Het College gaat niet in op dit voorstel, wat elders in het land prima werkt. Nu hangt het sturen via bestemmingsplannen boven de markt. Dwingen in plaats van stimuleren dus.”

“Geen concreet antwoord”

Rustebiel: “Overigens hebben de ondernemers aangeboden om hier zelf financieel aan bij te dragen, dus het hoeft niet eens perse geld te kosten. Indien wel: als je dan toch reclamebelasting invoert is inzetten voor diversiteit binnenstad een mooi doel. Het geld gaat nu naar algemene middelen. Ook is er geen concreet antwoord op onze vraag om herstel of bescherming van historische gevels mee te nemen in binnenstadsplannen, zoals bijvoorbeeld in Amsterdam en Enschede gedaan wordt. Er wordt verwezen naar een beleidsstuk zonder concrete uitvoering.”