Cursus ‘Met volle angst vooruit’ is echt: “Het is belangrijk om mensen goede stappen te laten zetten”

De cursus ‘Met volle angst vooruit’ is echt en is daarnaast ook erg belangrijk. Dat laat wethouder Carine Bloemhoff (PvdA) van Werk & Participatie weten naar aanleiding van vragen van de VVD-fractie.

Raadslid Elisabeth Akkerman van de VVD: “Op Twitter zagen wij dat er heel verbaasd gereageerd werd door mensen toen onlangs de oproep kwam dat mensen zich voor deze cursus kunnen aanmelden. Daarnaast willen wij graag weten wat deze cursus kost, wat het oplevert, en of dit eigenlijk wel een overheidstaak is.”

Wethouder Carine Bloemhoff (PvdA): “Helpen naar goed werk te begeleiden”

Wethouder Bloemhoff: “Op Twitter worden wel vaker dingen uit hun verband getrokken. Maar om op uw vraag te reageren, ja, deze cursus is echt. Via Twitter hebben we geprobeerd om bij mensen bekend te maken dat ze zich voor deze cursus aan kunnen melden. Wat we met deze cursus willen bereiken is dat we mensen willen helpen om hen naar goed werk te begeleiden. En daarbij richten we ons op een breed publiek. We richten ons op mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, maar bijvoorbeeld ook op mensen die misschien al tien jaar thuis zitten, en nu weer graag aan de slag willen.”

“Het gaat niet altijd om de kosten”

De wethouder vertelt verder: “Het doel is echt om de mensen een stap te laten zetten. Dat de mensen meer regie krijgen over hun leven, en dat ze zich vertrouwder voelen richting werk en participatie. En wij als gemeentebestuur vinden dat een overheidstaak. U vraagt ook hoeveel het kost. Dit is één van de cursussen die wordt aangeboden, en het is niet goed in te schatten hoeveel het kost. Maar misschien gaat het ook wel niet altijd om de kosten. Maar gaat het juist om de waarde, om wat het oplevert. En dit biedt toekomstperspectief. Er worden stappen in de goede richting gezet. Er zijn veel mensen die het bijvoorbeeld eng of moeilijk vinden om te solliciteren. We willen een gedragsverandering bewerkstelligen, waarmee ze hopelijk die stap wel durven te zetten.”

Bloemhoff geeft tevens aan het belangrijk te vinden dat de professionals de ruimte krijgen om nieuwe dingen te proberen voor een groep die een afstand heeft tot de arbeidsmarkt. De inschrijving voor de cursus is inmiddels gesloten.