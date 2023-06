Crisissituatie Donar werd in maart duidelijk: “Dankzij coulante crediteuren hebben we het seizoen af kunnen maken”

Donar-speler Artjoms Butjankovs (foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie)

Dat de financiële problemen bij Donar veel groter waren dan aanvankelijk werd gedacht, werd in maart duidelijk voor het bestuur. In een persoonlijk bericht schrijft voorzitter Jannes Stokroos dat hij de situatie het niet zag aankomen. Stokroos haalt daarbij een citaat aan van Winston Churchill: Never waste a good crisis.

Het bericht heeft een plek gekregen in een nieuwsbrief die zondagochtend naar de fans van Donar werd gestuurd. Stokroos biedt in het bericht zijn excuses aan voor de situatie die ontstaan is. “Zag je dit niet aankomen, Jannes, vraagt men mij telkens. Ook mijn vrouw vraagt dit. Het eerlijke antwoord is helaas nee. We wisten dat we aan de inkomstenzijde achterliepen op de begroting, maar het vooruitzicht dat we sportief een stijgende lijn te pakken hadden, de toeschouwersaantallen sterk toenamen en er nieuwe Basketbal Business Club-leden toetraden, zouden we, samen met de inkomsten uit de eindafrekening van de NOW- en TVL-regelingen, een positieve liquiditeit houden tot het einde van het zien.”

“Dankzij coulante crediteuren hebben we het seizoen af kunnen maken”

In maart kwamen er echter feiten op tafel die voor een crisissituatie zorgden. Welke feiten dit precies zijn wordt in de nieuwsbrief niet benoemd. Eerder liet de club in een officiële reactie weten dat de slechte start van de competitie, de naweeën van de coronaperiode en de inflatie voor een flink gat in de begroting hebben gezorgd. “Dankzij veel coulante crediteuren hebben we de competitie af kunnen maken en de rust kunnen bewaren naar het team en naar de buitenwacht. De mooie wedstrijden tijdens de nationale Play Offs hielpen daar natuurlijk enorm bij en met trots kijk ik terug op het feit dat we, vanuit een in de ogen van velen kansloos seizoen, toch de finale hebben gehaald en voor het eerst sinds 2019 weer een stijf uitverkocht Martiniplaza hadden. Ook hebben we gelukkig het recht om Europees te spelen veiliggesteld, dat is niet alleen wat we graag willen maar helpt ook enorm bij het aantrekken van spelers.”

“Liever zes ogen dan vier”

Stokroos schrijft dat men op dit moment druk bezig om alle informatie, die grotendeels niet bekend was, boven tafel te krijgen. Hierbij wordt er samengewerkt met de Raad van Toezicht en de accountant. Onderdeel is dat er een boekenonderzoek wordt uitgevoerd. “Het is nog te vroeg om alle lessen uit deze crisis te trekken, maar wat we al wel weten is dat het verstandig is om intern meer checks and balances in te voeren en de functiescheiding strakker toe te passen. Liever zes ogen dan vier.”

“Veel steun van fans”

De penningmeester van Donar heeft inmiddels zijn werk neergelegd. Volgens Stokroos is er inmiddels een zoektocht gestart naar een nieuwe penningmeester. Daarbij is er ook besloten dat deze functie ondersteund gaat worden door een financiële commissie. “We krijgen nog iedere dag veel steun van fans, sponsoren en crediteuren omdat het blauwe Donar-hart ons gelukkig bindt. Ontzettend bedankt daarvoor. Ook bij het maken van de begroting voor volgend jaar krijgen we veel hulp, onder meer van financiële mensen uit de Donar-gemeenschap. Het wordt hoe dan ook een zomer van hard doorwerken en nog slimmer omgaan met het spelersbudget.”

“Vertrouwen in de toekomst”

De voorzitter schrijft dat hij er vertrouwen in heeft dat er met een goede begroting gestart kan gaan worden aan het nieuwe seizoen. De bedoeling is dat er in de begroting capaciteit gaat zitten om de tekorten mee weg te werken. Stokroos gaat ook in op vragen die bij Donar binnenkomen. Hij stelt fans die een seizoenkaart of GoldCard hebben gerust. Deze mensen houden namelijk hun recht op een zitplaats. “Zoals gezegd werken we er dag en nacht aan om dit allemaal zo snel mogelijk rond te krijgen. Op korte termijn is de cashflow/liquiditeit onze grootste uitdaging, want de salarissen van onze medewerkers en de nota’s moeten wel betaald worden. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat we met de route die we nu gekozen hebben aan iedereen recht kunnen doen en ook volgend jaar op een mooie manier in de BNXT League kunnen spelen.”

Verslaggever Wouter Holsappel maakte een reportage over het onderwerp: