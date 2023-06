College wil meer samenhang in ‘winters’ Groningen: Kerstmarkt op Grote Markt, nachtelijke hardlooptocht en ‘kermisachtig’ evenement

Foto Niels Cornelis Meijer

De mussen vallen soms dood van het dak, het Stadhuis kijkt donderdag alvast vooruit naar de winter. Het huidige winterprogramma in Groningen is, zo stelt het gemeentebestuur, te versnipperd en niet herkenbaar genoeg. De gemeente wil daarom dat ondernemers, creatievelingen en bewoners gaan helpen om vanaf de winter van 2024 meer invulling te geven aan de periode tussen Sinterklaas en de jaarwisseling.

In een brief aan de gemeenteraad komt het college vrijdagmiddag met een aantal plannen, die van Groningen een herkenbare trekpleister in de winterperiode moeten maken. Buiten een aantal evenementen, zoals WinterWelvaart, de kerstboom op de Grote Markt en het aftelmoment op het centrale plein, is het aanbod te schraal, zo blijkt uit onderzoek.

Dat moet anders, zo stelt het gemeentebestuur. De winterprogrammering moet volgens het college een ‘ aantal grotere, jaarlijks terugkerende, Groningse evenementen’ gaan krijgen. Het roer wordt daarom, vanaf de winterperiode van 2024, enigszins omgegooid. Een aantal onderdelen van de viering van de jaarwisseling gaat verdwijnen, waaronder Poetry by Night en de nieuwjaarsreceptie.

Daar moet volgens het gemeentebestuur een flink aantal evenementen voor in de plaats komen. Wat er precies terugkomt, kan het college nog niet zeggen. Ondernemers en overige partijen in de stad moeten daar grotendeels voor gaan zorgen, zowel qua ideeën als qua geld. ‘Herkenbaarheid, veiligheid, diversiteit, spreiding, duurzaamheid en toegankelijkheid’ moeten daarbij de voorwaarden zijn.

Kerstmarkt op Grote Markt

Maar het gemeentebestuur doet wel een paar voorzetjes. Zo ziet het college meer winterse Kerstsfeer op de Grote Markt wel zitten. “We denken hierbij aan een soort van Groningse invulling van een kerstmarkt of winterfair”, aldus het college. “Deze programmering in ons centrum verdient een plek naast de WinterWelvaart, voor beide evenementen zien wij ruimte.”

Lichtshow ingekort, aftelshow mogelijk naar Museumeiland

Het college wil dat de centrale lichtshow tijdens de jaarwisseling een vaste waarde blijft, maar deze gaat waarschijnlijk korter zijn dan nu het geval is en wordt vuurwerkvrij. “We korten het programma in tot de uren direct voor en na de jaarwisseling. Na de succesvolle editie van vorig jaar verwachten we dat de show na nog één of twee edities het stadscentrum ontgroeit. We onderzoeken of verplaatsing naar het museumeiland tegen die tijd is in te passen in de verbouwingen rondom het stationsgebied.”

De vuurwerkshow in Ten Boer blijft voorlopig bestaan, maar wordt mogelijk in de toekomst wel vuurwerkvrij.

‘Kermisachtig’ evenement buiten centrum

Het college legt in haar plannen veel nadruk op eigen initiatief van ondernemers en creatievelingen, maar noemt nog een aantal mogelijke opties. Zo ziet het gemeentebestuur een ‘soort van Nightrun’ met lichtkunst wel zitten en ziet het daarnaast ruimte voor een ‘grootschalig kermisachtig winterevenement’ buiten het centrum. Of dit een terugkeer betekent voor KerstPlaza, waarvan tot nu toe bekend is dat het op zoek moet naar een nieuwe plek voor de overdekte winterkermis, is niet duidelijk.

Huidige, kleine evenementen in passen in grote programma

De gemeente wil daarnaast gaan praten met de Groninger City Club over het inpassen van de huidige programmering van kleinschalige evenementen in en rond het centrum in een groter winterprogramma. Dit programma moet een duidelijke, jaarlijks terugkerende campagne krijgen om het nieuwe winterprogramma meer onder de aandacht te brengen.