College: ‘Ondernemers te laat geïnformeerd over plannen reclamebelasting’

Herestraat

Het gemeentebestuur erkent dat het te laat is geweest met het informeren van ondernemers en inwoners over de plannen voor de reclamebelasting die de gemeente volgend jaar wil gaan invoeren.

Het college reageert vrijdagochtend op schriftelijke vragen van de oppositie in de gemeenteraad, die een maand geleden op de bres sprong voor de ondernemers.

Per 1 januari 2024 moeten ondernemers in de gemeente belasting gaan betalen voor bepaalde reclame-uitingen in de openbare ruimte. Daarmee wil de gemeente de hoeveelheid reclame-uitingen terugdringen. Op dit moment is nog onbekend hoe de belastingregeling er uit komt te zien. Een bedrijf uit de provincie Gelderland is ingehuurd om de reclame-uitingen in kaart te brengen. De gemeente denkt dat de belasting jaarlijks zo’n 500.000 euro op gaat leveren.

Maar vanuit het bedrijfsleven is veel kritiek op de belasting. Winkeliers en horeca-eigenaren noemen de nieuwe belasting ‘ondernemertje pesten’ en vanuit de gemeenteraad werd vorige maand met name de gebrekkige communicatie over het doel van de belasting gehekeld.

De gemeente erkent nu dat de communicatie naar ondernemers niet ideaal is geweest. “Achteraf moeten we constateren dat we de ondernemersverenigingen in een eerder stadium hadden moeten informeren over onze plannen. (..) Wij erkennen dat de communicatie over de reclamebelasting beter had gekund. Hierover heeft inmiddels een constructief gesprek plaatsgevonden met vertegenwoordigers van bedrijvenverenigingen met de verantwoordelijke wethouders.”

Hoe de belasting er precies uit gaat zien, is nog steeds niet duidelijk. Pas in de herfst moet hierover meer duidelijk zijn. “We wachten de resultaten van de nulmeting eerst af, daarna praten we hier met elkaar over door”, aldus het gemeentebestuur.

Maar de belasting komt er hoe dan ook, als het aan het college ligt: “De beoogde invoeringsdatum voor reclamebelasting van 1 januari 2024 is naar onze mening niet ongelukkig gekozen. De invoering van reclamebelasting was oorspronkelijk voorzien voor 1 januari 2021 maar is tot twee keer toe uitgesteld in verband met de coronacrisis. Als gemeente werken we aan het herwinnen van de openbare ruimte in brede zin en zetten daartoe verschillende middelen in. Reclamebelasting is een middel om uitingen die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg terug te dringen. De term reclamebelasting dekt daarmee eigenlijk de lading niet want het gaat ook om uitingen van bijvoorbeeld semi-publieke organisaties.”