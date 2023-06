Coalitieakkoord Noorderzijlvest is rond: “Nadruk leggen op de waarde van water”

Foto: Waterschap Noorderzijlvest

Het coalitieakkoord voor waterschap Noorderzijlvest is rond. In het akkoord wordt de nadruk gelegd op de waarde van water.

Onder leiding van formateur Ton Baas (VVD) is de afgelopen periode gewerkt aan het akkoord. De fracties van Water Natuurlijk, VVD, CDA, PvdA, Geborgd Natuur en Student & Water bereikten onlangs overeenstemming, waarbij nadruk wordt gelegd op een aantal thema’s. Met deze thema’s wordt de waarde onderstreept van water als belangrijk en onmisbaar element in het werkgebied van het waterschap.

Water en bodem sturend

De nieuwe coalitie heeft als doelstelling om de waarde van water in het werk van het waterschap zicht- en tastbaar te maken. “De veranderingen in het klimaat zorgen er voor dat water en bodem sturend moeten zijn in toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen”, laat het waterschap weten. “Het moet duidelijk worden wat dit gaat betekenen voor het huidige grondgebruik en toekomstige plannen in ons werkgebied. Daarnaast betekent water en bodem sturend dat we in gaan zetten op het verhogen van peilen en grondwaterstanden in de veengebieden, om daling van het maaiveld te voorkomen om de uitstoot van CO2 te beperken.” Het waterschap laat tevens weten dat het beleid dat de afgelopen jaren is ingezet om met grondeigenaren te werken aan een gezonde bodem, wordt doorgezet.

Stijging van waterschapslasten

Daarnaast wil men de komende jaren blijven werken aan een meer natuurlijk ingericht watersysteem. “Wanneer de natuur veerkrachtig is, dan is deze beter in staat om effecten van klimaatverandering op te vangen, naast de inzet van technische oplossingen.” Door de opgaven worden de kosten van beheer van water hoger. Zo zullen de waterschapslasten de komende jaren stijgen. Daar komt nog een stijging van ongeveer 4% bovenop vanwege de uitvoering van maatregelen en investeringen uit het Waterbeheerprogramma, die al eerder zijn aangekondigd.

Het nieuwe bestuur wordt op 20 juni geïnstalleerd.