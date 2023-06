Climate Classic finisht in Groningen: “Aandacht vragen voor klimaatverandering”

Het team van waterschap Noorderzijlvest komt over de finish. Foto: ingezonden

Bij het hoofdkantoor van waterschap Noorderzijlvest is maandagavond de Climate Classic gefinisht. Met de fietstocht wordt aandacht gevraagd voor de klimaatverandering.

De fietstocht startte eerder op de dag in Breda. Om in Groningen te komen werd de NAP-nulmeterlijn gevolgd. Dit is de kustlijn die in Nederland ontstaat als de zeespiegel te ver gaat doorstijgen. In totaal deden maandag zevenhonderd deelnemers aan de fietstocht mee. Sommige waterschappers fietsten de volledige 375 kilometer, anderen fietsen alleen door hun eigen werkgebied om bij de grens het stokje over te geven aan collega’s die daar stonden te wachten. Dijkgraaf Roeland van der Schaaf (PvdA) stond in Groningen op de finishlijn om de deelnemers te feliciteren met hun prestatie.

De Climate Classic is een initiatief van Cycling4Climate. Zij organiseren fietsevenementen waarbij het doel is om de bewustwording rond de klimaatcrisis te vergroten en om mensen op een leuke manier in beweging te brengen. “Dit initiatief laat op een aansprekende manier zien hoe je door samen te werken verder komt”, laat Van der Schaaf weten. “Acht waterschapestafetteteams hebben elkaar op elke waterschapgrens een symbolisch estafettestokje doorgeven. Die samenwerking is ook op andere vlakken nodig. De waterschappen hebben elke dag te maken met de gevolgen van klimaatverandering. Denk aan perioden van langdurige droogte en extreme hoosbuien. Die gaan in de toekomst alleen nog maar vaker voorkomen. Samen met andere overheden, organisaties en inwoners zullen we zorgvuldige afwegingen moeten maken om ons gebied leefbaar te houden.”